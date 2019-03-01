Разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году, сообщили RNS в пресс-службе Минтруда, комментируя заявление вице-премьера Ольги Голодец о разнице в средней заработной плате женщин и мужчин.



«Показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году», — заявили в Минтруде.

Ольга Голодец ранее в пятницу сообщила, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. «При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин», — добавила вице-премьер.