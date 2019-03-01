Минфин России предлагает освободить граждан от комиссии за операции с ОФЗ для населения (ОФЗ-н) и разрешить их использование в качестве залога. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно пояснительной записке, документ подготовлен для внесения изменения в условия эмиссии и обращения ОФЗ-н «в части перехода на возмездные отношения эмитента с агентами по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков ОФЗ-н, отказа от взимания агентами с граждан комиссии за операции с ОФЗ-н, возмещения за счет средств федерального бюджета затрат агентов на выкуп у граждан ОФЗ-н в первый год после их размещения, отказа от запрета на использование ОФЗ-н в качестве залога».

Минфин начал продавать ОФЗ-н в апреле 2017 года. Ранее бумаги реализовались только через Сбербанк и ВТБ. В ноябре 2018-го правительство России расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения. Так, в перечень попали, помимо Сбербанка и ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк.

Вознаграждение банков составит не более 0,75% совокупной номинальной стоимости размещенных и выкупленных ОФЗ.

