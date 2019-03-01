Минфин России подвел промежуточные итоги работы по систематизации и регулированию неналоговых платежей предпринимателей, говорится в пресс-релизе ведомства.

По наиболее значимым «квазиналоговым» платежам представлен в правительство законопроект, предусматривающий включение в Налоговый кодекс РФ платы за негативное воздействие на окружающую среду, обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования, платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, утилизационного, экологического и курортного сборов.

Параллельно проведена инвентаризация, категорирование и детальный анализ остальных неналоговых платежей.

Платежи, схожие с государственными пошлинами, также предлагаются к включению в Налоговый Кодекс РФ. Речь идет, в частности, о плате, взимаемой за сведения из различных государственных реестров и регистров. При этом необходим анализ экономической обоснованности их размеров.

При анализе платежей, связанных с государственными реестрами, были выявлены и скрытые платежи, которые могут предшествовать, например, формально бесплатному включению в реестр.

Также предлагается рассмотреть вопрос о включении в Налоговый Кодекс РФ патентных пошлин и ряда платежей за обязательную государственную экспертизу документации.

Предлагается конкретизировать нормы законодательства относительно платежей, связанных с получением «необходимых и обязательных услуг», предшествующих предоставлению государственных и муниципальных услуг. Размеры платежей за такие услуги должны устанавливаться только на уровне правительства РФ или на законодательном уровне.

В ходе инвентаризации выделена также группа неналоговых платежей, связанная с компенсацией вреда. Минфин предложил предпринимателям конкретизировать проблемные вопросы в этой области.

Размеры и механизмы взимания платежей за услуги естественных монополий на законодательном уровне в настоящее время, в целом, урегулированы.

В отдельную группу были выделены и обязательные в соответствии с законодательством платежи за услуги, которые могут быть получены на конкурентном рынке, не требующие прямого регулирования на уровне правительства.