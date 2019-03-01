Количество хакерских атак для скрытого майнинга выросло в два раза за прошлый год, говорится в результатах исследования корпорации Microsoft. При этом россияне сталкиваются с подобным вредоносным ПО в значительно чаще, чем пользователи из других стран.

Как сообщает РБК , в Microsoft заявили, что в 2018 году число атак вирусов-вымогателей сократилось — в России оно упало на треть, до 0,08%. Наименьшее количество подобных угроз отмечено в Ирландии (0,01%), Японии (0,01%), США (0,02%), Великобритании (0,02%) и Швеции (0,02%).

В прошлом году число кибератак с использованием методов фишинга выросло в 4,5 раза. Преступники усложнили свои атаки и теперь используют одновременно несколько векторов, присылают письма с разных IP-адресов и подделывают домены, чтобы заставить пользователя его открыть.

Аналитики использовали данные, которые предоставили корпоративные и частные клиенты компании.