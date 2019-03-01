Депутаты обсуждают с профессиональным сообществом возможность увеличения предельного взноса на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Взнос может вырасти с нынешних 1 млн до 2—2,5 млн рублей.

Сейчас ИИС используют консервативные игроки, которые получают налоговый вычет первого типа — в размере 13% с 400 тыс. рублей ежегодно, то есть 52 тыс. рублей. За два последних года государство выплатило их владельцам 17,5 млрд рублей, и это не считая полученной на счет доходности.

Программу ИИС планируют развивать. В частности, сейчас обсуждают варианты, при которых можно сделать привлекательным для инвесторов второй тип налогового вычета, пояснил Аксаков. Эта модель подразумевает льготу по НДФЛ в размере полученной по ИИС прибыли за три года. Сейчас она непопулярна среди инвесторов.

Максимальный лимит в 2—2,5 млн рублей — это экономически обоснованная сумма, при которой второй тип налогового вычета станет интересным инвестору, считает президент НФА Василий Заблоцкий, принимающий участие в обсуждении вопроса по развитию ИИС в рамках рабочей группы. Предложения подготовила рабочая группа игроков рынка, их будут рассматривать в ЦБ и Минфине, добавил он.

Индивидуальные инвестиционные счета появились в России в 2015 году, их целью было преобразовать накопительный потенциал россиян в инвестиционный, то есть привлечь деньги на фондовый рынок. Для этого власти и предложили два типа налогового вычета для инвесторов.

Первый тип налогового вычета с гарантированным возвратом 13% выбирают 80% клиентов, отметил президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. Большинство владельцев ИИС предпочитают консервативные и умеренные стратегии с большой долей облигаций, которые и так освобождены от налога на прибыль, а налоговый вычет первого типа позволяет повысить доходность этих стратегий, сохранив надежность, близкую к уровню банковских депозитов, добавил эксперт. По его словам, увеличение максимального размера взноса может вызвать интерес к ИИС со стороны активных трейдеров, однако вряд ли изменит ситуацию радикально.

