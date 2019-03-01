Кошелек и мобильные приложения (iOS и Android) от ведущей американской криптовалютной компании Coinbase теперь поддерживают токен XRP от стартапа Ripple.

Также на Coinbase.com доступны цифровые валюты биткоин, ethereum, litecoin и bitcoin cash, сообщает ForkLog .

При этом XRP станет доступен для пользователей в большинстве юрисдикций. Однако поначалу он будет недоступен для резидентов Великобритании и штата Нью-Йорк.