Криптовалютная биржа Kraken объявила, что заплатит до 100 тыс. долларов за информацию, которая поможет обнаружить активы канадской криптобиржи QuadrigaCX. Награда может быть выплачена как в криптовалюте, так и в фиате.

Таким образом, Kraken хочет повысить осведомленность об этом деле и привлечь к нему внимание, сообщает Ttrcoin

Kraken предлагает пользователям ознакомиться с двумя подкастами в ее блоге, где она делится доступной информацией и своими предположениями.

Согласно заявлению суда, QuadrigaCX после смерти своего основателя должна клиентам 137 млн долларов в криптовалюте и 53 млн долларов в фиате. В более поздних документах говорится, что конечная сумма может быть на 6 млн долларов больше из-за неучтенных ранее обязательств.