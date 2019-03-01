Полученные от информаторов сведения компания обещает передать правоохранительным органам.
Криптовалютная биржа Kraken объявила, что заплатит до 100 тыс. долларов за информацию, которая поможет обнаружить активы канадской криптобиржи QuadrigaCX. Награда может быть выплачена как в криптовалюте, так и в фиате.
Таким образом, Kraken хочет повысить осведомленность об этом деле и привлечь к нему внимание, сообщает Ttrcoin
Kraken предлагает пользователям ознакомиться с двумя подкастами в ее блоге, где она делится доступной информацией и своими предположениями.
Согласно заявлению суда, QuadrigaCX после смерти своего основателя должна клиентам 137 млн долларов в криптовалюте и 53 млн долларов в фиате. В более поздних документах говорится, что конечная сумма может быть на 6 млн долларов больше из-за неучтенных ранее обязательств.
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