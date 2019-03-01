Криптовалютная биржа BitMEX обновила условия использования своего сервиса и ограничила доступ к платформе для резидентов и граждан Соединенных Штатов и Квебека (Канада) (в связи с законами о ценных бумагах в этих странах), для пользователей из Кубы, Крыма, Севастополя, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Судана.

Также, по новым правилам, родительская компания BitMEX HDR имеет право использовать «производные работы», созданные пользователями платформы, в любых целях, включая коммерческие, сообщает Anycoin .

Этот пункт вызвал много вопросов среди участников сообщества, после чего в BitMEX прояснили, что они «не собирают, не продают, не торгуют и не предлагают данные клиентов третьим сторонам».