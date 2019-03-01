Британский финтех-стартап в области мобильного банкинга Revolut позволил осуществить несколько тысяч сомнительных с точки зрения законности операций.

Согласно представленным документам, в прошлом году криптобанк на период с июля по сентябрь отключил автоматизированную систему, направленную на предотвращение сомнительных денежных переводов, сообщает Ttrcoin .

В конце года об этом нарушении сообщили совету директоров компании – и в Revolut начали внутреннее расследование случившегося, а о его результатах отчитались перед Управлением по финансовому надзору (FCA) Великобритании.

По словам главного юриста Revolut Тома Хамбретта, в результате расследования было установлено, что решение об отключении механизма задержки трансакций было неправильным и привело к отказу функционирования соответствующих систем, которые автоматически сверяют данные клиентов с официальным списком «политически значимых лиц» и лиц, с которыми связаны повышенные риски незаконных трансакций.