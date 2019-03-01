Компания Trust Wallet объявила о запуске библиотеки кроссплатформенных кошельков с открытым исходным кодом Wallet Core, которая позволит разработчикам создавать собственные dApp и кошельки без необходимости беспокоиться о деталях низкоуровневой реализации.

Как сообщает Anycoin , библиотека Trust Wallet Core поддерживает все общие функции хеширования, криптографию на основе эллиптических кривых, вывод ключей, кодирование/декодирование адресов и подписывание трансакций для всех поддерживаемых блокчейнов.

Изначально в Wallet Core предусмотрена поддержка биткоина, litecoin, bitcoin cash, ethereum, dash, zcoin, zcash, BNB coin, XRP, wanchain, vechain, tron, icon и tomochain. Далее список будет расширяться.

В настоящее время Core Wallet генерирует код JNI для интерфейса Android и код Swift для iOS. Компания добавила, что она работает над интерфейсом JavaScript.