iQStore завершила проект для ПАО «СКБ-банк» по внедрению платформы iQChannels «in-house» в ДБО собственной разработки. В чате нового формата клиенты могут оперативно получить любую информацию, консультацию и помощь от сотрудников СКБ-банка, вести переписку, обмениваться контентом.

Предложенная компанией iQStore концепция имеет ряд преимуществ, которые открывают возможности по развертыванию чата в собственной IT-архитектуре банка в защищенном контуре. И, прежде всего, это удобство для клиента. К примеру, вся переписка в чате, какой бы она ни была, от обмена «смайлами» до обсуждения конфиденциальных финансовых операций, на всех уровнях IT-решения ограждена от несанкционированного доступа банковскими средствами защиты информации.

Функционал iQChannels позволяет отслеживать запросы пользователей чата, просматривать историю обращений, собирать необходимую статистику, контролировать исполнение и обратную связь.

Чат в СКБ-банк дает возможность обмениваться файлами, становясь инструментом автоматизации различных бизнес-процессов. В частности, через чат можно обмениваться документами, необходимыми для ускорения обслуживания клиентов (документы для рассмотрения кредитных заявок, гарантий и т. д.).

Кроме того, платформа от iQStore в качестве стека технологий позволяет использовать OpenSource решения, что удешевляет внедрение и содержание чата внутри банка.

В процессе внедрения проявилось еще одно неоспоримое преимущество iQChannels — легкая интеграция с ДБО банка собственной разработки, а также с СRM банка.

О компании:

iQStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCam Group и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimplebank 2.0 и CRM-системами.

О банке:

ПАО «СКБ-Банк» — один из крупнейших региональных банков России, системообразующий банк Урало-Сибирского региона. Входит в десятку крупнейших региональных банков по активам и в ТОП-30 по объемам розничного бизнеса. Банк основан в 1990 г. в Свердловске. Акционер банка – крупнейшая российская промышленная Группа Синара. Свыше 150 офисов банка сегодня работают во всех часовых поясах России. С 2004 г. – участник государственной системы страхования вкладов. В 2012 г. СКБ-банку было присвоено звание Ассоциации российских банков «Лучший банк России». С апреля 2015 ПАО «СКБ-банк» – уполномоченный банк Правительства Свердловской области. Мобильные сервисы банка для бизнеса, по оценке аналитиков Markswebb Rank and Report, входят в пятерку лучших мобильных банков в России.

Источник: iCAM Group