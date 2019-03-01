В честь года Таблицы Менделеева компании iDSystems, iSimpleLab и IQStore представили свои элементы — более 60 различных модулей различных подсистем, востребованные на финансовом рынке в сегментах интернет и мобильного банкинга, интеграции с госорганами, коммуникаций с клиентами.

После двух дней на iFin-2019 консорциум iCAM Group и его компании могут с уверенностью заявить, что между ними и аудиторией форума возникла особая химия. Таблица элементов от iDSystems, iSimpleLab и iQStore запустила реакции и в экспозиции, и в деловой программе. Шесть презентаций, выступления на дискуссиях, активная работа на стенде, лабораторные испытания и демонстрация экспериментов обеспечили пристальное внимание к разработкам компаний.

iSimpleLab представила новые возможности платформы ДБО iSimpleBank 2.0 и яркие проекты, реализованные на их основе. Прежде всего — это переработанная архитектура с разделением на front и back компоненты, один из самых технологичных API-интерфейсов среди разработчиков платформ подобного класса, а также перспективы и текущее состояние внутреннего проекта компании по переводу iSimpleBank 2.0 от монолита к микросервисам.

На примере проектов, уже запущенных в промышленную эксплуатацию, специалисты компании рассказали о работе порядка 300 сервисов rest API в системе, о мобильных решениях, созданных на новых технологиях, а также о фронтальных системах, самостоятельно разработанных банками с использованием интерфейса iSimpleAPI.

С увеличением числа проектов, реализованных на основе решения iSimplePortal — frontend-компоненты разработки iSimpleBank 2.0 — увеличивается количество кейсов вывода дистанционных услуг банков-партнеров компании iSimpleLab на новый уровень. Использованию данного продукта, и его роли в digital-трансформации Банка Казани был посвящен совместный доклад. Внедрение различных решений от компаний консорциума iCAM Group: платформы iSimpleBank 2.0 для физических лиц с полным набором классических банковских продуктов, invoice-платежей из ГИС ГМП и ГИС ЖКХ от iDSystems, а также активно используемый при коммуникациях с клиентами чат от iQChannels — комплексный проект показал феноменальные результаты в рейтинге Markswebb и вывел мобильные приложения Банка Казани в категории DigitalBanking в ТОП-3.

В самое ближайшее время Банк Казани запустит для своих клиентов еще одну громкую новинку совместно с iSimpleLab — полностью обновленное мобильное приложение на framework IONIC. Благодаря использованию единых технологических компонентов с уже развернутым в банке порталом данный шаг позволит значительно нарастить функциональность мобильного приложения на старте, а в будущем даст возможность более активного развития.

Сенсационно дебютировала на форуме презентация решения для удаленной идентификации клиентов в системе ЕБС и основанной на нем витрины продажи продуктов банка физическим лицам-потенциальным клиентам. Это iSimpleBIO, который позволит кредитным организациям зарабатывать на ЕБС уже сейчас. Для запуска данного продукта не требуется смена существующей системы ДБО, а в рамках личного кабинет на базе iSimpleBIO будет предоставляться ограниченный набор услуг будущему клиенту, поэтому запуск такого решения в банке относительно малозатратен, а результат приходит в самые короткие сроки. Это же решение планируется использовать для подключения кредитных организаций к реализуемым сейчас проектам маркетплэйсов, курируемых ЦБ РФ.

Новые подробности о ранее анонсированных продуктах и только планируемых к запуску в пилотных банках, представленные на форуме iFin командой iSimpleLab, уже задали тренд на весь 2019 год. Среди них — функционал внешних переводов на карты чужих банков iSimpleP2P, а также интеграция с «Системой быстрых платежей». Кроме того, на iFin рассказали и о результатах первых промышленных внедрений сервера iSimpleMessageGate для работы с рассылками сообщений по различным каналам и для экономии на SMS, вышедшего прошлой осенью.

В целом же на iFin-2019 команда iSimpleLab показала, что на платформе iSimpleBank 2.0 можно строить цифровые банки для взаимодействия с клиентами различных сегментов и продвигать продукты далеко за пределы кредитной организации.

Компания iDSystems , как лидер рынка взаимодействия банков с госорганами, демонстрировала на iFin-2019 возможности порядка 40 программных модулей системы « iDБанк », используемой в 80 кредитных организаций России. Но главными стали несколько атомных направлений.

Одно из них — реализация взаимодействия банка с «нулевым клиентом» и его проверка с помощью множества сервисов контроля разнообразных документов. Например, предполагаемый клиент вводит ИНН организации, на основании чего производится запрос выписки из ЕГРЮЛ. По факту получения выписки проводится проверка учредителей физических лиц на предмет действительности документов удостоверяющих личность (МВД, ПФР, ФНС России), наличия исполнительных производств (ФССП России), наличия ограничений на счетах (ФНС России), сведений в реестре банкротов и так далее. А как итог — снижаются издержки банка на скоринг.

Или другой вариант для банков заработать на сервисах, обеспеченных разработками iDSystems. Речь о возможности для юридических лиц загрузить в «менеджер начислений» электронные счета для оплаты клиентам любого банка путем запроса через «Систему быстрых платежей» или у других операторов подобной услуги. А это уже — неплохие комиссионные для банка.

А самым притягательным для участников iFin стало решение iDSystems для взаимодействия с Единой биометрической системой (ЕБС), с которым уже эффективно работают банки. Только за прошедший год были подписаны контракты на поставку с 70 кредитными организациями, а список продолжает пополняться. Закономерно, ведь iDSystems предлагает комплексное решение в поставке не только «софта», но и «железа», а также всего нужного в области информационной безопасности, ведь в этой части компания работает в партнерстве с лидерами (КРОК, Ланит, КриптоПро и прочими). Имеются у iDSystems и заключения о корректности встраивания универсального сервера подписи, о совместимости с Linux от сертифицированных лабораторий. Кроме того, в стадии разработки находится системный проект на облачное решение, а на согласовании с ФСБ — системный проект на типовое решение.

И это далеко не все элементы iCAM Group, о которых узнали на форуме iFin.

Развивается и наращивает популярность система iQChannels от компании iQStore .

Взаимодействие с клиентами через чаты, соцсети мессенджеры и цифровые каналы выбирает все больше и больше банков. А сам iQChannels активно развивается, имея открытое SDK, наращивает возможности в плане интеграции и с ДБО iSimpleBank 2.0 и с другими системами.

На форуме iFin консорциум анонсировал решения от входящих в его состав новых узкоспециализированных компаний. Это касается работы «Интерактивной Цифровой Подписи» в области информационной безопасности и поставок оборудования в рамках проектов iCAM. Была представлена еще одна компания — SDK-Systems, которая будет активно развивать облачные сервисы для клиентов, построенные на ПО от iDSystems. Также под эгидой консорциума стартовал в финтех акселератор «Финансовые Технологии Будущего». Поддерживает iCAM и проект SafePay — инновационную систему доставки e-invoice в банковскую среду через ДБО.

Итак, опыт iFin-2019 завершен. iCAM Group ждет дальнейших реакций!

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2019 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 40% действующих российских банков, 62 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group