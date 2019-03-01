Чистая прибыль АО «ДОМ.РФ» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила по итогам 2018 года 19,3 млрд рублей, увеличившись на 7,2% по отношению к 2017 году. Такие данные отчетности приводятся в релизе организации.

Портфель ипотечных активов составил 490,9 млрд рублей, увеличившись за год на 25,1%. В том числе портфель ипотечного жилищного кредитования физических лиц вырос на 119,026 млрд рублей, или 36,9%, за счет сделок секьюритизации ипотечных активов коммерческих банков, а также органического роста собственного портфеля ипотечных кредитов.

Обязательства «ДОМ.РФ» на 31 декабря 2018 года составили 626,582 млрд рублей, сократившись с начала года на 4,2%. В частности, объем средств клиентов уменьшился на 77,628 млрд, или 35,6%, преимущественно в связи с оттоком средств физических лиц.

Достаточность собственных средств в соответствии с «Базелем III» на 31 декабря 2018 года составила 16,5% (годом ранее — 15,4%).

«В 2018 году мы обеспечили прирост всех ключевых финансовых показателей, несмотря на ряд вызовов, связанных с интеграцией дочернего банка в состав единого института развития. Группа добилась значительных результатов по всем стратегическим направлениям: ипотечные облигации с поручительством «ДОМ.РФ» стали одним из ключевых инструментов поддержки ипотечного рынка — на них пришлось 93% рынка секьюритизации, а портфель арендного жилья и апартаментов превысил 30 миллиардов рублей», — комментирует генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

Портфель арендного жилья и апартаментов вырос на 15% за год, до 30,8 млрд рублей, уточняется в сообщении «ДОМ.РФ».

По словам Плутника, показатель прибыли и превысившая 15% рентабельность капитала (в релизе указано, что она достигла 15,6% против 12,1% за 2017 год) позволят «ДОМ.РФ» выплатить по итогам года рекордный объем дивидендов в федеральный бюджет.

Гендиректор «ДОМ.РФ» рассказал, что в соответствии с решениями президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам возглавляемая им организация совместно с Минфином, ЦБ и ведущими российскими банками разрабатывает «дорожную карту» по дальнейшему развитию рынка однотраншевых ипотечных облигаций. Реализация комплекса мер, направленных на формирование ликвидного рынка и развитие инвестиционного спроса, позволит в среднесрочной перспективе привлечь на ипотечный рынок до 4 трлн рублей, обеспечив рост конкуренции и снижение ставок по ипотечным кредитам на 1—1,5 процентного пункта.

Также Плутник упомянул, что в рамках перехода к проектному финансированию жилищного строительства набсовет «ДОМ.РФ» утвердил стандарты предоставления гарантий по целевым кредитам застройщиков и одобрил лимит в 50 млрд рублей для проведения пилотных сделок. «В целях дополнительной поддержки жилищного строительства в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина на базе АО «Банк ДОМ.РФ» будет сформирован уполномоченный банк в сфере жилищного строительства», — напомнил глава «ДОМ.РФ».



«Создание в структуре «ДОМ.РФ» уполномоченного банка в сфере жилищного строительства и развитие механизмов гарантирования банковских кредитов застройщикам обеспечит бесперебойное финансирование строительной отрасли и рост объемов кредитования с 700 миллиардов до 3,5—4 триллионов рублей в течение ближайших трех-четырех лет. Уже сегодня мы видим кратный рост спроса на проектное финансирование, объем поступивших в работу заявок со стороны застройщиков и банков-кредиторов превысил 500 миллиардов рублей», — отметил Плутник.

