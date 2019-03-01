Социальная сеть Facebook провела переговоры с различными криптобиржами касательно листинга собственной «стабильной монеты», запуск которой запланирован уже в первой половине текущего года для интеграции платежных решений в мессенджер WhatsApp.

При этом новый актив будет привязан «не просто к доллару, а к корзине различных валют», сообщает ForkLog , ссылаясь на The New York Times.

Как пишет издание, Facebook может гарантировать ценность монеты, поддерживаемой определенным количеством долларов, евро и других национальных валют, хранящихся на банковских счетах компании.