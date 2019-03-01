Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Алеф-Банку на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка и прогноз по нему обусловлены слабой оценкой рыночных позиций, низким качеством активов, поддержанием высокого уровня достаточности капитала при приемлемых показателях рентабельности деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=24,8%; Н1.2=21,1%; Н1.1=21,1%; Н1.4=24% на 1 января 2019 года) в сочетании с его высокой устойчивостью к реализации кредитных рисков (капитал выдерживает обесценение более 38% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 1 января 2019-го).