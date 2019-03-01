Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанка на уровне «ruА». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительным качеством активов, устойчивой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Невысокие рыночные позиции агентство связывает с небольшой долей кредитной организации на российском банковском рынке, а также концентрацией операций в рамках одного региона (на 1 января 2019 года на Челябинскую область приходится 100% привлеченных средств и около 94% кредитного портфеля).

Концентрацию клиентской базы на одном регионе аналитики «Эксперт РА» рассматривают в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе.

Вместе с тем, исторически банк имеет высокие конкурентные и рыночные позиции на финансовом рынке своего региона, замечают эксперты. Также агентство отмечает приемлемую диверсификацию бизнеса банка по направлениям деятельности. По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как невысокая.

Сильная оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств и приемлемыми показателями эффективности деятельности, что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли.