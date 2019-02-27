Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу. Об этом сообщил глава банка Хосе Хавьер Моралес, передает Ultimas Noticias.

«Банк Венесуэлы первым в стране с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — рассказал он. Первые точки открылись в центральном отделении банка в Каракасе. Позднее возможность обменять валюту появится и у жителей прочих регионов. Покупка и продажа долларов и евро будет проводиться по официальному курсу, зафиксированному в Системе валютного рынка (DICIOM). Также Центробанк Венесуэлы разрешил продавать евро частным компаниям.

С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса. Эти меры, принятые в период правления Уго Чавеса, были призваны предотвратить утечку капиталов из страны.

Однако в августе 2018 года Конституционная ассамблея Венесуэлы решила отменить ограничения. Разрешение на обмен валюты должны получить специальные отделения, которым будет выдаваться государственная лицензия. Банк Венесуэлы первым добился этого права.