С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен.
Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу. Об этом сообщил глава банка Хосе Хавьер Моралес, передает Ultimas Noticias.
«Банк Венесуэлы первым в стране с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — рассказал он. Первые точки открылись в центральном отделении банка в Каракасе. Позднее возможность обменять валюту появится и у жителей прочих регионов. Покупка и продажа долларов и евро будет проводиться по официальному курсу, зафиксированному в Системе валютного рынка (DICIOM). Также Центробанк Венесуэлы разрешил продавать евро частным компаниям.
С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса. Эти меры, принятые в период правления Уго Чавеса, были призваны предотвратить утечку капиталов из страны.
Однако в августе 2018 года Конституционная ассамблея Венесуэлы решила отменить ограничения. Разрешение на обмен валюты должны получить специальные отделения, которым будет выдаваться государственная лицензия. Банк Венесуэлы первым добился этого права.
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