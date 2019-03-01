Большая часть мероприятий «дорожной карты» на 2016—2018 годы по развитию финансового рынка РФ исполнена. Об этом свидетельствуют данные выпущенных в пятницу отчетных материалов Банка России.

Так, с поправкой на коэффициент реализации мероприятий со статусом «исполнено частично» реализовано 94% плана: исполнено 115 мероприятий, частично исполнено 20, а реализация еще двух признана нецелесообразной. В рамках реализации программы принято 23 федеральных закона, три подзаконных нормативных акта и 105 нормативных актов Банка России (см. отчет ).

В презентации ЦБ на эту тему в том числе приводится динамика различных показателей, характеризующих уровень развития финансового рынка.

По многим индикаторам значения приблизились к плановым или достигли их. Например, достигнуто плановое значение (0,7) индекса ценовой доступности финансовых услуг для взрослого населения, который в 2016 году составлял 0,82 (диапазон значений — от 0 до 4, наилучшее — 0). Существенно выросла доля видов продуктов и услуг, доступных физлицам через дистанционные каналы, — с 18% в 2016 году до текущих 68% (при плановом значении 85%). Почти достигнут плановый показатель (55%) по степени удовлетворенности населения ответами Банка России на жалобы, направленные в интернет-приемную: сейчас он составляет 54,4% против 33% в 2016-м.



Между тем несколько показателей за отчетный период ухудшились, свидетельствуют материалы ЦБ. Так, значение индикатора финансовых знаний снизилось с 1,97 до 1,72 (плановое значение составляло 2,5, в целом диапазон значений — 0—6, где 6 — наилучшее). Снизился и индекс ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса — с 4,1 в 2016 году до текущего значения 3,4 при плановом значении 5 (диапазон значений — от 1 до 7, наилучшее — 7).