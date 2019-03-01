Компания «Национальная фабрика ипотеки» («Ипотека24») предлагает посетителям портала Банки.ру спецусловия по залоговому кредиту наличными. Для оформления продукта «Кредит под залог квартиры — Банки.ру» необходимо заполнить онлайн-заявку и получить промокод. Предложение действует до 31 марта 2019 года.

Оформление кредита на любые цели под залог недвижимости доступно по ставке, сниженной на 0,1 процентного пункта, — от 11,89% годовых.

«Среди аналогичных предложений на рынке процентная ставка в 11,89% годовых является одной из самых низких», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Кредит предоставляется в сумме от 450 тыс. до 10 млн рублей на срок до 20 лет.

Подтвердить доход заемщики могут различными способами, возможны привлечение родственников в качестве созаемщиков и учет дополнительных доходов. Рассмотрение заявки осуществляется в течение одного дня. Предложение доступно в том числе для предпринимателей и владельцев бизнеса.



Также всем заемщикам в подарок предоставляется сертификат на 3 тыс. рублей — мультибрендовая подарочная карта Digift Card, которую можно использовать практически в любом магазине, салоне красоты, ресторане.