Решение включает широкий набор дополнительных возможностей как для интернет-магазина, так и для его покупателей. Среди этих возможностей: услуга «Автоплатеж» (периодическое списание с карты), современные методы оплаты Samsung Pay и Apple Pay, платежная форма, автоматически подстраиваемая как для мобильной, так и для полной версии сайта, интеграция с кассовыми решениями от компании «Оранж Дата».

Банк ЗЕНИТ идет навстречу клиентам, представляя в открытом доступе на сайте Банка подробную инструкцию подключения (технический протокол API), что позволяет быстро и просто подключить стандартный набор услуг. Для персонализированных настроек Банк готов осуществить гибкую интеграцию любой сложности.

Высокий уровень безопасности обеспечивается проведением транзакций с использованием 3-D Secure аутентификации. Банк гарантирует, что все его партнеры работают в соответствии с российским законодательством и правилами платежных систем.

В удобном личном кабинете предприниматели могут просматривать все операции, их статусы и детализацию по продажам в режиме онлайн, осуществлять документооборот с Банком и отслеживать доходность своего интернет-бизнеса с помощью финансовых отчетов.

Подключение к сервису и обслуживание производится независимо от оборотов бизнеса клиента на гибких индивидуальных условиях. Для подключения можно обратиться в Банк ЗЕНИТ с заявлением, специалисты подключат услугу в кратчайшие сроки.

«Банк ЗЕНИТ расширяет перечень услуг и современных платежных сервисов для организаций и индивидуальных предпринимателей. Использование интернет-эквайринга позволит нашим клиентам не только упростить процедуру оплаты, но и увеличить торговые обороты и размер среднего чека. Мы уверены, что услуга будет востребована клиентами различных сегментов бизнеса», — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ.