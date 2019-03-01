Банк «Открытие» и социальная сеть «ВКонтакте» подвели итоги второго этапа программы #яделаюбизнес.

Грант на сумму 400 тысяч рублей от «ВКонтакте» получила Татьяна Котельникова из Санкт-Петербурга, основатель научного шоу «Химиячудес». Грантами на сумму от 100 до 300 тысяч рублей социальная сеть наградила мастерскую по изготовлению кожаных изделий ручной работы Ever в Ижевске, сеть кофеен Coffee Hub в Калуге, студию вертикального озеленения Green Side в Красноярске и студию звукозаписи «Луч» в Москве, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Также все победители получают сертификаты на открытие рассчетно-кассового счета и 6 месяцев бесплатного обслуживания юридических лиц в банке «Открытие». Финальное мероприятие с награждением победителей всех этапов программы пройдет в Москве в мае 2019 года.