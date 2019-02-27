КБ «Кубань Кредит» принимает участие в XXII Агропромышленном форуме юга России, который стартовал 27 февраля в городе Ростов-на-Дону.
Специалисты банка знакомят сельхозпроизводителей с кредитными программами для предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе, предназначенными для агропромышленного сектора «Партнер – Льготное кредитование АПК» и «Партнер – Оборот. Урожай». Форум завершит свою работу в пятницу, 1 марта.
Это одна из крупнейших в стране площадок для демонстрации сельхозтехники, оборудования, а также материалов для хранения и переработки. Традиционно в рамках форума работают две выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии».
В этом году выставочная площадь превысила 20 тысяч квадратных метров. Свою продукцию представляют более 200 экспонентов.
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