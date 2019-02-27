КЭП – это юридически значимый аналог собственноручной подписи. Уникальность КЭП от КБ «Кубань Кредит» состоит в том, что клиент банка использует единую подпись как для работы с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), так и при электронном документообороте с государственными и муниципальными органами.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить в банке USB-носитель и быть подключенным к системе ДБО юридических лиц.