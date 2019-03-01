Курс доллара пока стабилен на уровне 65,80 рубля, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

По его словам, пока цена нефти находится выше 66,26 доллара за баррель участники рынка, торгующие на рублевых парах, вряд ли будут реагировать на динамику нефти. Учитывая, что сегодня пятница, то пробой 66,26 доллара вызовет продажи рубля.

«Есть и положительный момент для российской валюты. Цена находится у сопротивления 66,70 руб. за доллар. Если на торгах в Европе покупатели его пройдут на объеме, то им откроется дорога к 67,30. В этом случае по итогам пятницы стоит ожидать укрепления рубля к доллару до 65,55 руб. По паре евро/рубль техническая картина неоднозначная. С уровня 75,00 руб. цена может двинуться как к 75,40, так и к 74,55. Здесь нужно следить за парой евро/доллар», - поясняет аналитик.

«Утренний рост нефтяных котировок с высокой вероятностью обеспечит укрепление рубля в начале торговой сессии. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,2-66,6 рубля, для европейской валюты — 74,3-75,8 рубля», - прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.

По мнению руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, санкции, по-видимому, будут и далее оказывать негативное влияние на российский рынок акций и динамику курса рубля.