В Москве вынесен приговор бывшему сотруднику ФГУП «Алмазювелирэкспорт» по уголовному делу, связанному с Международным Акционерным Банком. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, Виктор Афонин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин в статусе топ-менеджера федерального государственного унитарного предприятия «Алмазювелирэкспорт» оказал влияние на сотрудников указанного банка с целью хищения депозитных денежных средств, размещенных там компанией. Его брат Борис через фиктивные организации завладел мошенническим путем указанными деньгами, получив кредиты. Своими действиями Афонины причинили ущерб бюджету РФ на сумму свыше 5 млрд рублей.

«В рамках уголовного дела был проведен значительный объем следственных действий, в том числе допрошено более 50 свидетелей, проведено более 30 очных ставок. Изъято 700 томов финансовой документации, которые признаны вещественными доказательствами. При тщательном изучении указанной документации были пошагово выявлены преступные схемы, которые использовали братья в своей деятельности», — говорится в релизе.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме.

Следствием на имущество братьев был наложен арест на сумму более 1,5 млрд рублей.

Суд дал Виктору Афонину четыре года лишения свободы с отбыванием в наказания в колонии общего режима.

Ранее его брат Борис Афонин получил 4,5 года колонии общего режима.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что суд дал условный срок бывшему главе банка Виктору Трепелю , обвиненному в злоупотреблении полномочиями, которое способствовало хищению из МАБа денег «Алмазювелирэкспорта».



МАБ лишился лицензии 3 февраля 2016 года.