Банк ВТБ совместно с Ассоциацией корпоративных казначеев провел конференцию «Глобальный взгляд на ВЭД. Бизнес, банк и регулятор», в ходе которой представители крупного бизнеса, Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), эксперты по международным расчетам банка ВТБ и ЦБ обсудили актуальные вопросы ВЭД.

В ходе мероприятия были освещены основные тенденции во внешней торговле России, отмечено увеличение внешнеторгового оборота и изменения в структуре основных стран-партнеров, в том числе рост внешнеторгового оборота с Китаем и сокращение доли расчетов в долларах, говорится в сообщении ВТБ.

Также обсуждались введенные в действие в 2018 году изменения валютного законодательства, предпосылки этих изменений, а также первые итоги работы в соответствии с новыми требованиями Банка России. Представители корпоративного сообщества продемонстрировали свой опыт и результаты оптимизации расчетов в рамках ВЭД и автоматизации процесса учета и представления в банк документов (информации) для целей валютного контроля. Участники также поделились ожиданиями по дальнейшим изменениям законодательства.

Кроме того, представители банка ВТБ, бизнеса и РАСПП обсудили особенности ведения бизнеса за рубежом. Также эксперты ВТБ дали практические рекомендации для повышения скорости и безопасности расчетов.