ВТБ продолжает тестировать Систему быстрых платежей (СПБ) на ограниченном круге участников, пока не открыл доступ к сервису для всех клиентов, сообщили в пресс-службе ВТБ.



«ВТБ участвует в проекте СБП. Мы продолжаем тестирование на ограниченном круге участников, чтобы в ближайшее время открыть доступ к сервису для всех клиентов банка», — отмечается в релизе.



СБП, оператором и расчетным центром которой является Банк России, 28 февраля 2019 года заработала в полноценном режиме. С этого дня эксплуатация системы будет доступна для всех банков, которые захотят к ней присоединиться.

По данным Банки.ру, в течение 2019 года как минимум половина из 50 крупнейших российских банков будут подключены к СБП. При этом Сбербанк России по-прежнему не комментирует свои планы в отношении СБП



СБП позволит физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов.