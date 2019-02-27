Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект из пакета президентских инициатив, озвученных в послании Федеральному собранию, — о так называемых ипотечных каникулах.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты либо уменьшить их размер», — сообщил парламентским журналистам Володин.

Спикер уточнил, что рассматривать обращения о введении ипотечных каникул банки будут должны