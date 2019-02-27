Как мы и ожидали, укрепление рубля оказалось временным, и российская валюта вновь вернулась ближе к уровню 66 руб./$ после официальной публикации нового законопроекта по санкциям (DASKA 2). Из-за сохраняющегося санкционного давления рублю сложно восстановить позиции в то время, когда другие валюты выигрывают от смягчения риторики ФРС.

ФРС еще раз подтвердила желание взять паузу в условиях роста неопределенности в мире: Значительное влияние на динамику валют как стран G10, так и стран развивающихся рынков на этой неделе оказали позитивные настроения инвесторов по торговым переговорам США и Китая. Дополнительную поддержку рынкам оказало также выступление главы ФРС Д.Пауэлла в Сенате США во вторник. Он еще раз сообщил, что считает текущий момент наиболее подходящим, чтобы занять выжидательную позицию в вопросе перспектив изменения денежно-кредитной политики ФРС, с учетом рисков возможного замедления экономического роста Китая и в условиях неопределенности по Brexit. Кроме того, он отметил, что особую опасность для США представляет и увеличивающийся государственный долг, который вскоре достигнет своего лимита. Это пока создает дополнительную неопределенность, хотя, как сообщается, лимит по госдолгу США может быть повышен уже до конца марта 2019 г. Курс доллара отреагировал на выступление Д.Пауэлла ослаблением до уровня 1,139 евро/$.

Вероятность второго референдума в Великобритании растет: Фунт стерлингов укреплялся на прошедшей неделе под влиянием новостей по Brexit. Так, во вторник, премьер-министр Т.Мэй, выступая в палате общин парламента Великобритании, представила дальнейший сценарий развития событий по Brexit. 12 марта на голосование в парламенте будет выставлен новый вариант соглашения по Brexit. Если он не будет принят, то 13 марта парламент рассмотрит вопрос продления срока переговоров, или даже вариант проведения второго референдума. Развитие событий воспринимается рынком оптимистично - пара фунт/$ вышла к полугодовым максимумам 1,333. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления - 1,320 и 1,333 фунт/$ соответственно.

Стоимость нефти под давлением словесных интервенций Д.Трампа: Цены на нефть на неделе оказались под давлением словесных интервенций Д.Трампа. Президент США отметил, что цены сейчас слишком высокие, и что ОПЕК оказывает негативное влияние на ценообразование. Такие высказывания Д.Трампа вносят неопределенность на рынки, учитывая, что его фактические действия расходятся со словами: санкции против Ирана и Венесуэлы, наоборот, способствуют росту цен на нефть. В результате этих словесных интервенций цены на нефть снизились до уровня 65 $/барр. Тем не менее, статистика по запасам нефти в США показала их снижение на 8,6 млн барр., позволив ценам на нефть отыграть часть потерь. Мы ожидаем их восстановление до уровня 67 $/барр.

Публикация новых предложений по санкциям вернула курс рубля ближе к 66 руб./$: Налоговый период в России оказал поддержку рублю, который укреплялся до 65,2 руб./$ на максимуме. Тем не менее, как мы и ожидали, это укрепление оказалось временным, и в последние дни курс вернулся на уровень 65,5-66,0 руб./$. Фактически, несмотря на ряд позитивных факторов, таких как умеренная инфляция (0,4% за период 1-25 февраля) и высокий спрос на ОФЗ, рынок находится под давлением новостного потока по санкциям. Опубликованный вчера официальный вариант новых санкционных предложений (DASKA 2) говорит о некотором снижении санкционных рисков для банковского сектора, зато усиливает беспокойство по поводу уязвимости к санкциям сырьевого сектора. Как мы писали ранее, мы считаем, что давление на рубль сохранится в ближайшее время и, несмотря на почти 20%-е ослабление курса в прошлом году, ему будет трудно восстановиться в этом году. На предстоящую неделю мы оцениваем торговый диапазон по рублю как 65,5-67,0 руб./$.