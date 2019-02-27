В Татарстане в 2018 году объем кредитования малого и среднего бизнеса вырос на 3,7%. Банки выдали предпринимателям и компаниям 213,2 млрд рублей, рассказал в интервью TatCenter управляющий отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Марат Шарифуллин. Лидерами по привлечению финансирования в банках являются обрабатывающие компании, транспортные предприятия и застройщики.

Уровень просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу составил на начало 2019 года 3,8%.

Остатки на счетах и депозитах юрлиц на 1 января 2019 года составили 572,8 млрд рублей, индивидуальные предприниматели Татарстана хранят в банках 10,5 млрд рублей, заключил Шарифуллин.