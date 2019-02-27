В Татарстане 1 марта стартуют выплаты кредиторам обанкротившихся банков. Совет Республиканского фонда поддержки (РФП) утвердил положения о выплатах в размере 500 тыс. рублей кредиторам Татфондбанка и ИнтехБанка, чьи требования превышают 500 тыс. Кроме того, утверждены выплаты вкладчикам инвесткомпании «ТФБ Финанс», которые до 16 ноября 2018 года обратились в суд и получили решение суда.

Ожидается, что РФП заключит более 4 тыс. договоров переуступки. Выплаты будут осуществляться не позднее одного года с момента заключения договора, сообщает TatCenter .

Поддержкой фонда охвачено 80% физических лиц и 61% юридических лиц, находящихся в реестре кредиторов. Ранее в январе власти республики поставили задачу охватить поддержкой 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра кредиторов.