Для проведения операций и просмотра информации по счетам клиентам предлагают воспользоваться интернет-банком.
Мобильный банк «Открытие» работает с ограничениями, сообщает автоинформатор в кол-центре банка.
«Мы обновляем мобильное приложение, поэтому возможны ограничения в его работе», — говорят в банке. Работоспособность системы обещают восстановить в ближайшее время.
Для проведения операций и просмотра информации по счетам клиентам предлагают воспользоваться интернет-банком.
«В связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка в настоящий момент возможны ограничения в работе приложения. Мы рекомендуем клиентам воспользоваться интернет-банком. Рассчитываем, что в ближайшее время доступ в мобильное приложение будет восстановлен», — прокомментировали в пресс-службе банка.
Ранее с ограничениями работал онлайн-банк ВТБ.
Оценить:
Нет комментариев