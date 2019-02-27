Мобильный банк «Открытие» работает с ограничениями, сообщает автоинформатор в кол-центре банка.

«Мы обновляем мобильное приложение, поэтому возможны ограничения в его работе», — говорят в банке. Работоспособность системы обещают восстановить в ближайшее время.

Для проведения операций и просмотра информации по счетам клиентам предлагают воспользоваться интернет-банком.

«В связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка в настоящий момент возможны ограничения в работе приложения. Мы рекомендуем клиентам воспользоваться интернет-банком. Рассчитываем, что в ближайшее время доступ в мобильное приложение будет восстановлен», — прокомментировали в пресс-службе банка.



Ранее с ограничениями работал онлайн-банк ВТБ.