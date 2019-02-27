Стартапы в области страхования презентовали запуск шестнадцать пилотных проектов с четырьмя ведущими страховыми компаниями: «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Уралсиб Страхование» и «Югория» на выпускном дне второго специализированного акселератора в области страхования Insurtech 2.0 27 февраля.

Как говорится в сообщении «Финтех Лаб», выпускниками акселерационной программы стали десять стартапов: Push4site, «Система ЛАК», Brain Company, ViewApp, FreshDoc, TWIN, Skyzolab, ZIAX, Zvonobot, «Страхование в мессенджерах».

Акселератор был организован компанией «Финтех Лаб» и длился 12 недель.

По итогам программы было инициировано 16 пилотных проектов - от голосовых роботов и чат-ботов в мессенджерах до системы автоматизации юридического документооборота, от мобильного приложения для дистанционного осмотра объектов страхования до практического применения нейромаркетинговых исследований.