Всего под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек.
Риск потерять работу сейчас наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения, пишут «Известия» со ссылкой на последний мониторинг Министерства труда. Также увольнения грозят тем, кто занят в транспортной и банковской отраслях. Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек.
По данным мониторинга на 6 февраля, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).
Выше всего риск увольнения — в сфере автомобилестроения: работу в этой отрасли могут потерять 25,8 тыс. человек. За ними следуют занятые в транспортных компаниях (23,4 тыс. человек) и сотрудники финансовой и банковской отраслей (15,4 тыс. человек).
В последнем мониторинге Минтруда также указано, что вероятность потерять работу высока в сферах производства электрооборудования (под сокращения могут попасть 14,8 тыс. человек), производства машин и оборудования (11,1 тыс. человек), добычи энергетических ископаемых (7,4 тыс.), производства стройматериалов (6,4 тыс.).
Эксперты считают, что высокая вероятность сокращений, например, в сфере автомобилестроения связана с тем, что некоторые заводы планируют приостановить производство. Рынок авто перенасыщен, а спросом пользуются лишь достаточно дорогие машины — стоимостью от 1,5 млн рублей и более, пояснил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.
Аналогичная ситуация складывается и в сфере производства электрооборудования. «Понятен риск сокращений сотрудников банков: ЦБ продолжает чистку этого рынка, многие кредитные организации лишаются лицензий, а сотрудники — работы», — говорит эксперт.
Ранее представители «Университета сингулярности» заявляли, что продавцы и водители — одни из самых быстро роботизируемых специальностей в мире, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать их исчезновения. Под возможное вытеснение роботами попадают профессии со средним уровнем квалификации, то есть те, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык.
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