Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не относиться серьезно к подготовленному в США законопроекту о требовании раскрыть доходы Владимира Путина.

«Вряд ли стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.



Песков предположил, что Путин еще не ознакомился с публикациями об этом законопроекте. «Вряд ли президент в курсе такой инициативы. Безусловно, если он будет читать соответствующие сообщения СМИ в дайджестах [подготовленных специально для главы государства сводках о наиболее актуальных публикациях в СМИ], то он ознакомится и с этой информацией», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что «законодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц». «То ли своих забот у них мало, но тем не менее, видимо, в этом они видят свою работу», — указал Песков.

Как сообщалось, американские конгрессмены разработали законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Авторами инициативы стали Элис Стефаник от Республиканской партии и Вальдес Демингс от Демократической партии. Согласно проекту, американская разведка должна предоставить конгрессу данные о доходах и имуществе российского президента.