В инвестиционном фонде Baring Vostok по итогам рассмотрения апелляционной жалобы намерены обжаловать принятое судом решение об отказе основателю фонда Майклу Калви в изменении меры пресечения в вышестоящих инстанциях. Об этом говорится в сообщении инвестфонда.

«Мы убеждены в правомерности действий своих коллег, считаем, что они всегда действовали в полном соответствии с законом, продолжим защищать и отстаивать их права и не согласны с выдвинутыми обвинениями», — говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд оставил Калви под стражей. Представители акционера банка «Восточный» также потребовали оставить его в СИЗО.