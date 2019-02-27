Банк России опубликовал руководство для членов совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которое должно сформировать у них профессиональный, добросовестный и разумный подход к управлению.

Документ не устанавливает одинаковые для всех жесткие правила, а содержит подходы, которые следует использовать директорам в зависимости от характера и масштаба деятельности, стратегических целей финансовой организации, ее профиля рисков и иных факторов, сообщает регулятор .

По мнению Банка России, применение изложенных в руководстве подходов к работе членов совета директоров будет способствовать повышению эффективности управления и конкурентоспособности финансовых организаций, обеспечению их целостности и надежности и, соответственно, повышению стабильности финансового рынка в целом.