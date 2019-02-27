Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 февраля, удовлетворил иск банка «ФК Открытие» и признал незаконной выплату его бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому премии в 26 млн рублей. Суд обязал Ярового вернуть бонусы банку, сообщил «Ведомостям» представитель «ФК Открытие».

Банк требовал вернуть премию, выплаченную Яровому незадолго до того, как ЦБ забрал его на санацию в августе 2017 года «ФК Открытие» счел выплаты необоснованными, так как Яровой и другие топ-менеджеры получили их, когда банк уже «находился в предбанкротном состоянии», рассказывал ранее представитель банка.

«ФК Открытие» удовлетворен принятым судебным актом и считает его направленным на компенсацию убытков, причиненных банку его прежним менеджментом, отметил в четверг его представитель.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил аналогичный иск банка «ФК Открытие» о взыскании 30 млн рублей с бывшего вице-президента, директора по безопасности Сергея Бабкина.