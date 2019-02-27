Численность сотрудников группы Сбербанка уменьшилась в 2018 году на 16,5 тыс. человек до 293,8 тыс. Такие данные годовой отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

Отдельно в IV квартале штат сократился на 2,4 тыс. человек.

«Штатная численность группы за IV квартал сократилась на 2,4 тыс., а за весь год — на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса», — поясняется в релизе.

Как следует из примечания банка, цифры включают соответствующий показатель по прекращенной деятельности, к которой начиная с мая 2018 года отнесен турецкий Denizbank.

В январе 2017 года глава Сбербанка Герман Греф говорил о сокращении штата кредитной организации вдвое к 2025 году (на тот момент было 330 тыс. сотрудников). К этому приведет развитие дистанционного банковского обслуживания, объяснял банкир. По его словам, Сбербанк переводит многие сервисы на дистанционное обслуживание, а впоследствии все банковские операции населения будут проводиться удаленно.

До этого Греф говорил, что Сбербанк будет постепенно сокращать штат сотрудников, но резких сокращений в розничном бизнесе, где работает около 150 тыс. специалистов, и в службе инкассации не будет. В отдаленной перспективе Сбербанк намерен сократить штат до 100 тыс. человек, заявлял ранее Греф агентству Bloomberg. Высвобождаемые сотрудники смогут трудоустроиться в компаниях, которые Сбербанк будет создавать по мере трансформации бизнеса, добавлял он.



Операционные расходы группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) выросли в 2018 году на 6,6% до 664,8 млрд рублей, отдельно в IV квартале — на 8,7% в годовом выражении до 208,6 млрд, свидетельствует отчетность. Относительно квартального показателя поясняется, что «рост в основном связан с произошедшим в III квартале изменением подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 5,1% по сравнению с IV кварталом 2017 года».

