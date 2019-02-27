Срок, в течение которого ожидается закрытие сделки по продаже Denizbank, турецкой «дочки» Сбербанка , банку Emirates NBD Bank из ОАЭ, вновь продлевается, следует из отчетности группы Сбербанка по МСФО за 2018 год.

В мае 2018 года Сбербанк и Emirates NBD Bank PJSC заключили обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank за 14,6 млрд турецких лир с расчетами по сделке по механизму locked box, напоминают в российской кредитной организации. Цена основана на консолидированных собственных средствах Denizbank на 31 октября 2017 года. В дополнение Emirates NBD выплатит проценты на покупную цену за период с 31 октября 2017-го и по дату закрытия сделки. Расчеты по сделке будут произведены в долларах США, и договор включает элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии турецкой лиры к доллару внутри узкого диапазона. Таким образом, влияние изменений курса конверсии лиры к доллару на сумму к получению несущественное, уточняют в «Сбере».

Как часть сделки Emirates NBD приобретет у Сбербанка по номинальной стоимости права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком. После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank.

«Закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2019 года», — говорится в опубликованном сегодня отчете.

Начиная с мая 2018 года Denizbank отнесен к прекращенной деятельности. В годовой отчетности Сбербанка по МСФО указано, что прибыль группы за 2018 год от прекращенной деятельности составила 0,5 млрд рублей против 33,1 млрд по итогам 2017-го (минус 98,5%). Чистая прибыль группы Сбербанка по МФСО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей (плюс 11,1% к 2017-му).



В Сбербанке после подписания соглашения с Emirates NBD говорили, что сделка по продаже Denizbank будет закрыта до конца 2018 года (изначально не исключалась возможность ее закрытия даже и в III квартале 2018-го). Там также заявляли, что сделка в любом случае будет прибыльной для Сбербанка.

В начале октября 2018-го агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, написало, что Emirates NBD может пересмотреть свое предложение по покупке Denizbank. Отмечалось, что банк из ОАЭ намерен завершить приобретение турецкой «дочки» Сбербанка, но обеспокоен тем, что цена, установленная в мае, слишком высока после обвала лиры.

В отчетности группы Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2018 года, опубликованной 1 ноября, говорилось, что закрытие сделки ожидается в конце 2018-го — начале 2019-го .

В январе этого года первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума, что Сбербанк в рамках сделки по продаже Denizbank получил разрешение регуляторов всех стран, кроме ОАЭ, и рассчитывает в феврале получить последнее разрешение .



В кулуарах Российского инвестиционного форума в середине февраля 2019 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что финучреждение сохраняет планы по продаже Denizbank до конца I квартала текущего года .

