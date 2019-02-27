К созданной Сбербанком и IT-компанией «Эвотор» цифровой платформе для закупок «на_полке» подключено уже более сотни крупнейших поставщиков различной продукции. Об этом говорится в релизе кредитной организации, которая в четверг, 28 февраля, объявила об официальном запуске проекта, реализованного ранее в пилотном режиме.

Как уже пояснял Сбербанк, анонсируя запуск «на_полке», сервис представляет собой цифровую платформу для предпринимателей, которая соединяет поставщиков и представителей малого бизнеса напрямую для совершения закупок. Сервис позволяет в режиме онлайн получать информацию от поставщиков и производителей о необходимом товаре, сравнивать цены, выбирать наиболее выгодные условия, делать заказы на поставку товара, оформлять документы.

«В настоящий момент на платформе уже собрано более 100 крупнейших поставщиков различной продукции, среди которых Metro Cash & Carry, «Coca-Cola HBC Евразия», «ПивДом», «Тайди Сити», «Молочное дело», «Восток-Запад». В сервисе размещено более 60 тыс. наименований товаров в таких категориях, как продукты питания, бытовая химия, табак, алкоголь, зоотовары и другие», — говорится в сегодняшнем релизе.

Пользоваться платформой «на_полке» могут как клиенты сервисов экосистемы Сбербанка, так и любые другие предприниматели — владельцы магазинов, палаток, кофеен, баров и ресторанов, а также салонов красоты, автосервисов и АЗС, стадионов и секций, свадебных салонов, музеев и театров и т. п.

«Инновационность сервиса в том, что малый бизнес получает доступ к IT-решению бесплатно, не вкладывая дорогостоящие ресурсы в создание собственной технологии по автоматизации закупок», — подчеркивают в числе прочего в Сбербанке.

Комиссия сервиса с поставщиков составляет 2% от стоимости заказа.

Сервис «на_полке» работает в Москве и Московской области, по результатам «пилота» в феврале товарооборот составил 15 млн рублей. До конца 2019 года планируется выход в города-миллионники. Ближайшие регионы расширения работы сервиса — Краснодар и Нижний Новгород.



По подсчетам банка, сегодня в среднем менеджер небольшой торговой точки делает порядка 170 закупок в месяц у 30—50 поставщиков и тратит на это примерно 40 часов. C платформой «на_полке» заказ по всем поставщикам идет в «одном окне», таким образом, предприниматели в два-три раза сокращают время на закупки, а также экономят до 30% стоимости товаров за счет возможности выбора различных предложений, отмечают в кредитной организации.