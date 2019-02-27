В НАУФОР также предлагают увеличить срок действия налогового вычета для ИИС.
Участники рынка предлагают повысить максимальную сумму, которую можно внести на ИИС. Речь идет об ИИС «второго типа», где право на налоговый вычет возникает по истечении трех лет и рассчитывается от полученного дохода. Они считают, что ее можно поднять с 1 млн до 2,5 млн рублей в год. Об этом рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
По его словам, сейчас средний счет в ИИС составляет 380 тыс. рублей. Также, считают в ассоциации, можно было бы дать право владельцам ИИС частично снимать средства до истечения трехлетнего срока. «Это может быть до 50% средств на счете», — уточнил Тимофеев. По его мнению, такое нововведение стимулировало бы людей дольше держать средства на счетах.
Кроме того, в НАУФОР предлагают увеличить срок действия налогового вычета для ИИС. Например, по словам Тимофеева, после пяти лет можно было бы увеличить сумму, с которой рассчитывается налоговый вычет, до 600—700 тыс., а после десяти лет — до 1 млн рублей.
«Пока эти предложения в стадии обсуждения, но мы рассчитываем, что в ближайшее время формализуем их», — добавил он.
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