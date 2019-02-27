Годовой зарплатный поток ФСИН может превышать 180 млрд рублей.
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рекомендовало руководителям своих территориальных подразделений заключить договоры по зарплатным проектам со Сбербанком. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо заместителя гендиректора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Максименко, адресованное начальникам территориальных органов ФСИН и начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН.
В письме отмечается, что Банк России продолжает отзыв лицензий у «различных коммерческих банков», что негативно сказывается на их клиентах. В связи с этим ФСИН России «рекомендует заключать договоры по зарплатным проектам со Сбербанком», а также провести рабочие встречи с представителями банка «для рассмотрения взаимовыгодного сотрудничества». О результатах доложить до 1 марта 2019 года.
В пресс-службе ФСИН газете подтвердили факт направления данных рекомендаций. «В ФСИН России с целью сохранения денежных средств сотрудников и избежания в дальнейшем бюрократических проволочек, связанных с возвратом средств, хранящихся в банках, у которых отозвана лицензия, было направлено письмо в территориальные органы, в котором содержится информация исключительно рекомендательного характера о сотрудничестве со Сбербанком, в том числе по зарплатным проектам», — сообщили там.
В настоящее время территориальные органы ФСИН России в рамках зарплатных проектов сотрудничают с 56 банками, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк. Численность сотрудников ФСИН (уголовно-исправительной системы) — 295,9 тыс. человек. Как пояснили в пресс-службе ФСИН, средняя зарплата сотрудников — 51,5 тыс. рублей.
Таким образом, годовой зарплатный поток ФСИН может превышать 180 млрд рублей.
В Сбербанке сообщили, что банку ничего не известно об указанном письме ФСИН. «Считаем некорректным комментировать документы сторонних организаций, тем более если они не являются публичными», — подчеркнули в пресс-службе. Банки, которые ФСИН назвала в числе обслуживающих зарплатные проекты службы, свое взаимодействие с ФСИН не комментируют. Однако отмечают, что подобные рекомендации приводят к нарушению конкуренции на финансовом рынке.
Кроме того, такие рекомендации, как правило, вызывают вопросы у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как пояснил газете заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, «если информация о направлении письма подтвердится, в действиях ФСИН могут быть усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства».
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