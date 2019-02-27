Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рекомендовало руководителям своих территориальных подразделений заключить договоры по зарплатным проектам со Сбербанком . Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо заместителя гендиректора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Максименко, адресованное начальникам территориальных органов ФСИН и начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН.

В письме отмечается, что Банк России продолжает отзыв лицензий у «различных коммерческих банков», что негативно сказывается на их клиентах. В связи с этим ФСИН России «рекомендует заключать договоры по зарплатным проектам со Сбербанком», а также провести рабочие встречи с представителями банка «для рассмотрения взаимовыгодного сотрудничества». О результатах доложить до 1 марта 2019 года.

В пресс-службе ФСИН газете подтвердили факт направления данных рекомендаций. «В ФСИН России с целью сохранения денежных средств сотрудников и избежания в дальнейшем бюрократических проволочек, связанных с возвратом средств, хранящихся в банках, у которых отозвана лицензия, было направлено письмо в территориальные органы, в котором содержится информация исключительно рекомендательного характера о сотрудничестве со Сбербанком, в том числе по зарплатным проектам», — сообщили там.

В настоящее время территориальные органы ФСИН России в рамках зарплатных проектов сотрудничают с 56 банками, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк. Численность сотрудников ФСИН (уголовно-исправительной системы) — 295,9 тыс. человек. Как пояснили в пресс-службе ФСИН, средняя зарплата сотрудников — 51,5 тыс. рублей.

Таким образом, годовой зарплатный поток ФСИН может превышать 180 млрд рублей.

В Сбербанке сообщили, что банку ничего не известно об указанном письме ФСИН. «Считаем некорректным комментировать документы сторонних организаций, тем более если они не являются публичными», — подчеркнули в пресс-службе. Банки, которые ФСИН назвала в числе обслуживающих зарплатные проекты службы, свое взаимодействие с ФСИН не комментируют. Однако отмечают, что подобные рекомендации приводят к нарушению конкуренции на финансовом рынке.

Кроме того, такие рекомендации, как правило, вызывают вопросы у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как пояснил газете заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, «если информация о направлении письма подтвердится, в действиях ФСИН могут быть усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства».