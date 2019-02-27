Технического сбоя в работе мобильного и интернет-банка Россельхозбанка 28 февраля не наблюдалось, система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

«Сообщаем, что система дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Интернет-банк» и «Мобильный банк» работает в штатном режиме. Сбоев в течение дня 28 февраля 2019 года не наблюдалось», — отмечается в сообщении.