Российская экономика потеряла за 1,5 года около 2 млрд долларов из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют, заявили РИА Новости в пресс-службе Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Как сообщает «Прайм» , по словам собеседника агентства, только из-за оттока средств российских майнеров за рубеж, в том числе по платежам иностранным посредникам (по комиссиям), бюджет РФ теряет валютных поступлений более 300 млн долларов в год. Также растут показатели оттока российских IT-разработчиков и специалистов за рубеж.

В РАКИБ отметили, что отсутствие законодательного регулирования криптовалютного рынка в России является одним из главных препятствий его развития.

«Принятие законов позволит вывести рынок из «серой» зоны и станет драйвером роста для добросовестных компаний, которые смогут на легальных основаниях осуществлять свою деятельность на благо российской экономики», — сказали в пресс-службе.