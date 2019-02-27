«Первому коллекторскому бюро» назначены штрафы за нарушения при взыскании долгов с физлиц в Омской области. Как можно понять из сообщения регионального управления Федеральной службы судебных приставов, опубликованного накануне на главном сайте ФССП, общая сумма штрафов по описанным административным делам могла достичь 500 тыс. рублей.

В ходе проведенной в 2018 году проверки деятельности непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на основании поступивших жалоб омские приставы выявили нарушение организацией требований законодательства при взаимодействии с пятью гражданами. В связи с этим были составлены административные протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).

По данным судебных приставов, в трех случаях из пяти была превышена допустимая частота звонков или должнику не были сообщены наименование компании и имя сотрудника; в двух других случаях взаимодействие осуществлялось с третьими лицами в отсутствие согласия должников на такое взаимодействие.

В результате Арбитражный суд Омской области признал НАО «ПКБ» виновным в совершении административных правонарушений и за каждое назначил административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Все попытки ПКБ обжаловать решение путем обращения в Восьмой арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа были отклонены, указывает пресс-служба УФССП по Омской области.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о привлечении ПКБ к административной ответственности в Тюмени из-за неправомерных действий при взыскании долгов.



Ранее в феврале стало известно об аресте генерального директора ПКБ Максима Владимирова и нескольких представителей топ-менеджмента ключевого акционера компании — частного инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners — по делу о причинении ущерба банку «Восточный» на 2,5 млрд рублей. В частности, рейтинговое агентство S&P, поместившее в этой связи рейтинг ПКБ в список CreditWatch Developing («рейтинг под наблюдением — развивающийся»), поясняло , что разбирательство проводится в отношении сделки 2017 года между ПКБ и банком «Восточный», в результате которой ПКБ передало банку в счет погашения обязательств в размере 2,5 млрд рублей по ранее выданным банком кредитам акции компании International Financial Technology Group S.C.A., зарегистрированной в Люксембурге. По данным аудированной отчетности ПКБ и банка «Восточный» за 2017 год, составленной по МСФО, структура сделки не была полностью раскрыта.