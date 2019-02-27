Американская биржа Coinbase подверглась бойкоту со стороны ряда крипто-энтузиастов, развернувших в сети кампанию под хештегом #DeleteCoinbase, после покупки итальянского стартапа Neutrino, который предоставляет решения для отслеживания трансакций в блокчейне.

Аналитик Арджун Баладжи и портал Breaker заявляют, что команда Neutrino была сформирована из бывших руководителей Hacking Team, итальянского поставщика решений для слежки, обслуживавшего репрессивные режимы в различных странах.

При этом сама Coinbase заявляет, что технология стартапа поможет ей в борьбе с противоправной деятельностью и сделает пространство криптовалют «безопасным и более доступным для людей из разных точек мира», сообщает Тtrcoin .

При этом в начале февраля компания добавила поддержку биткоина в криптокошелек Coinbase Wallet, а через неделю сообщила, что реализует возможность хранения бэкапов приватных ключей в облачных сервисах. Как отметили некоторые представители индустрии, это решение противоречит рекомендациям по обеспечению безопасности криптоактивов.

Также на биржу обрушился ряд вопросов, связанных с условиями листинга XRP, которые, согласно предположениям, противоречат собственным политикам компании. Кроме того, некоторые участники сообщества усомнились в том, что Coinbase решила безвозмездно поддержать эмитированную Ripple криптовалюту.