Почта Банк приступил к выпуску новых кредитных карт в категории Mastercard Platinum .

Плата за выпуск карты составляет 900 рублей, за обслуживание — 900 рублей в год начиная со второго года. Срок действия карты — пять лет.

Основные условия кредитования по новой карте: лимит — до 1,5 млн рублей, ставка — от 22,9% до 31,9% годовых. Карта предусматривает льготный период до 60 дней на операции оплаты товаров и услуг.

При приобретении товаров и услуг на сумму до 30 тыс. рублей держатели карты получают cash back в размере 1% от потраченных средств, а при покупках в категориях «одежда и обувь», «аптеки», «рестораны и фастфуд» — в размере 3%. При покупках на сумму от 30 тыс. рублей cash back составит 2% за обычные покупки и 5% за покупки в указанных категориях. Максимальный размер вознаграждения — 5 тыс. рублей в месяц.

«Потенциальным клиентам стоит обратить внимание на данный кредитный продукт, так как преимуществом карты является не только возможность бесплатно пользоваться заемными средствами в течение грейс-периода, но и получение cash back за все покупки. Хотя стоит отметить, что льготный период не распространяется на снятие наличных», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.



За снятие наличных в сети банка и в сторонних банках взимается комиссия в размере 5,9% годовых, минимум 300 рублей. СМС-информирование стоит 49 рублей в месяц начиная с третьего месяца предоставления услуги.