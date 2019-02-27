ОТП Банк предлагает клиентам-физическим лицам возможность открытия специального текущего счета участника закупок для размещения денежных средств с целью обеспечения заявок в электронных торгах системы государственных закупок в соответствии с обновленным Федеральным законом №44-ФЗ.

Как говорится в сообщении кредитной организации, ОТП Банк входит в число 18-ти уполномоченных банков, работающих со всеми 9-ю аккредитованными площадками. Открытие и ведение специального счета, а также обработка запросов электронных площадок, осуществляются без взимания банком комиссионного вознаграждения.