Объемы кредитования граждан в январе 2019 года выросли на 19% по сравнению с январем 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования увеличились на 19% по сравнению с январем прошлого года», — говорится в сообщении.

В январе было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 550,61 млрд рублей.

Наиболее значительный рост показали кредиты наличными. Количество кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 36%. В январе 2019 года было выдано 1,13 млн кредитов наличными на общую сумму 298,12 млрд рублей.

Количество новых кредитных карт снизилось в годовом отношении на 2%, сумма одобренных лимитов выросла на 4%. В январе было выдано 729,99 тыс. карт с общим лимитом 54,55 млрд рублей. Выросло также количество выданных автокредитов (на 1%), а объемы выдач увеличились на 14%. В январе было выдано 35,37 тыс. кредитов на 29,23 млрд рублей.

Количество новых ипотечных кредитов в январе показало отрицательную динамику, снизившись на 10% в годовом отношении, при этом объемы выросли на 3%. Было выдано 65,29 тыс. кредитов на 140,41 млрд рублей. Также на 5% снизилось количество выданных POS-кредитов, при этом объемы выдач выросли на 1%. Было выдано 608,6 тыс. POS-кредитов на 22,42 млрд рублей.